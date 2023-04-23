برلماني يثمن توجيهات الرئيس بشأن زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية

قال الدكتور أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية جاءت في توقيت هام للتخفيف عن المواطنين نظرا لما يشهده العالم من ظروف اقتصادية ألقت بظلالها على الأوضاع في مصر وتسببت في موجة من التضخم.

أضاف محسب، أنه طبقا للموازنة العامة ٢٠٢٣/٢٠٢٤، تم تخصيص ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪ و٦ مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية وهو قرار جيد للغاية ويصب في صالح توجه الدولة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية مثمنا قرار الرئيس بتخصيص ١٢٧,٧ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية حتى يتم التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار من على كاهل المواطنين.

وطالب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تسير على نفس نهج توجيهات الرئيس من خلال عدة إجراءات كتشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة جشع التجار والممارسات الاحتكارية إلى جانب زيادة منافذ بيع السلع التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف المحافظات.

وشدد محسب أن قدرة الحكومة في الرقابة على الأسواق وضبطها جنبا إلى جنب توجيهات الرئيس بزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية سيكون له أثر إيجابي للغاية في مساعدة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8٪؜ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.