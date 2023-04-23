الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" حالة الطقس غدًا الإثنين

الطقس
الطقس

أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهئية العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الإثنين، لافتة إلى أنه سيكون طقسا مائلا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، متابعًة: "حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ومائلا للدفء على السواحل الشمالية ومائلا للبرودة ليلا على أغلب أنحاء الجمهورية".

 

وتابعت الدكتورة منار غانم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "ستكون هناك أمطار خفيفة قد تكون رعدية على  مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد".

وأضافت: "بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 الى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر يكون معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية".

درجات الحرارة غدًا الاثنين 

القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 17، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 17، وعلى شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 21 درجة، العلمين الجديدة 23 للعظمي 16 للصغرى، مطروح 20 للعظمى  15 للصغري، السلوم 21 للعظمى  15 للصغرى، الغردقة 30 للعظمى 20 للصغرى، بني سويف 30 للعظمى 15 للصغرى، الأقصر للعظمى  37 21 للصغرى، أسوان 38 للعظمى 23 للصغرى، الوادى الجديد 38 للعظمى 22 للصغرى، أبوسمبل 38 للعظمى 23  للصغرى.

أغلب أنحاء الجمهورية الدكتورة منار غانم السواحل الشمالية هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس

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