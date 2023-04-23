الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مواطن وإصابة 16 فى تصادم ميكروباص وسيارة ربع نقل بمطروح

تصادم ميكروباص
تصادم ميكروباص

لقي مواطن مصرعه؛ بينما أصيب 16 شخصًا آخرين في حادث تصادم ميكروباص مع ربع نقل أمام قرية مرسيليا قرب مدينة الحمام بمطروح.

البداية بتلقي غرفة عمليات مديرية الصحة بمطروح، إخطارا بتصادم ميكروباص مع سيارة نصف نقل بطريق مطروح إسكندرية الساحلى أمام قرية مرسيليا بيتش 2 مما أدى إلى مصرع مواطن مجهول الهوية، فيما أصيب 16 آخرين من بينهم أطفال من أسرة واحدة وبعض المصابين حالتهم خطرة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبلت مستشفى الحمام المركزي 16 مصابا منهم مواطن أجنبي "كازاخستانى الجنسية"، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

حادث تصادم ميكروباص ربع نقل مدينة الحمام بمطروح غرفة عمليات مديرية الصحة

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