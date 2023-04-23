الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف والعلاج المجانى لـ2043 مواطنا بالقوافل الطبية في أسوان (صور)

القوافل الطبية
القوافل الطبية

 تواصل مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان تنظيم القوافل الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً فى المناطق النائية، وخاصة القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، حيث تم تنظيم قافلتين طبيتين داخل منطقتى الحصايا والجوزيرة بمركز أسوان. 

واستمرت أعمال هذه القوافل على مدار يومين فى كل قرية، وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان أن هذه القوافل الطبية نجحت فى إجراء الكشف الطبى لـ2043 مواطنا ومواطنة. 

ولفت إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

وفى نفس السياق قامت إداراتى رعاية الأمومة والحد من الإعاقة بالمديرية بالقيام بجولات مفاجئة خلال أيام عيد الفطر المبارك على عدد من الوحدات الصحية للاطمئنان على أنشطة آخذ عينات الغدة الدرقية والتمثيل الغذائى، بجانب مواصلة تنفيذ مبادرة الأمراض الوراثية. 

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