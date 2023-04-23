الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أماكن ومواعيد ضح المياه بمطروح.. اليوم

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح مواعيد ضخ المياه اليوم الأحد.

وقالت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بمطروح، في بيانٍ إعلامي لها صادر اليوم الأحد، إنه يتم ضح المياه في منطقة عمر دارة من الساعة  10 ونصف صباحًا وحتى الساعة 5 ونصف مساء اليوم.

وأوضح البيان أنه سيتم أيضًا ضخ المياة اليوم في منطقة الملاحة قبلي مرتفع من الساعه 5 ونصف مساء اليوم وحتي الساعه 12 ونصف منتصف الليل.

وتتوسع محافظة مطروح في إنشاء محطات تحلية مياه البحر منها  محطة الرملية ١ و٢ و٣ و٤ بمدينة مرسى مطروح الجاري اتشاؤها حاليًا.

مطروح شركة مياة مطروح مواعيد ضخ المياة عمر دارة الملاحة قبلي

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أماكن ومواعيد ضح المياه بمطروح.. اليوم

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