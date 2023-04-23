محافظ أسيوط: زراعة 170 ألف فدان قمح واستمرار أعمال الحصاد

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن استمرار أعمال حصاد محصول القمح المحلي موسم 2023 واستمرار أعمال التوريد لـ 28 شونة وصومعة وهنجر بمراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي مساحة الأرض الزراعية المنزرعة بالقمح بلغت 167 ألف فدان على مستوى المحافظة وبلغ ما تم توريده حتى اليوم 75 طنًا.

وذلك تحت إشراف اللجنة العليا من مديرية الزراعة ومديرية التموين والجهات المعنية، مؤكدًا تقديم كافة سبل الدعم وتوفير التسهيلات والتيسيرات للمزارعين مع سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحفيز المزارعين والموردين.

وأشار إلى استلام الاقماح من المزراعين بسعر 1500جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام حسب درجة النقاء والفرز بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي ودعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية.

وأشار محافظ أسيوط إلى إن أعمال التوريد والتخزين لمحصول القمح المحلى تتم في 28 موقعًا للتخزين من صوامع وهناجر وشون ومراكز للتجميع على مستوى مراكز ومدن المحافظة من خلال 13 لجنة جرى تشكيلها لاستلام محصول القمح من المزارعين بالمحافظة لهذا العام، لافتًا إلى أنه تم تقديم كل أوجه الدعم للمزارعين والتجار والتيسير على الموردين خلال موسم التوريد، حيث يجري توريد المحصول وفتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الأقماح حتى انتهاء من موسم التوريد في 31 أغسطس 2023 مع تذليل كل العقبات التي تواجه المزارعين، وتم التوريد وفقًا للضوابط والاشتراطات اللازمة على المزارعين لتوفير المقومات التي تساعد على إنجاح موسم الحصاد والتوريد.

من جهته، أوضح الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح هذا العام بلغت 167 ألف فدان وتم توريد 75 طن و471 كيلوجرام قمح محلي وحصاد ما يقرب من 3966 فدان حتى الآن وتضمنت الكميات الموردة 42 طن و844 كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى 32 طنًا و627 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب.