الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ناقد فني: دراما رمضان 2023 كسرت الحواجز بين النقاد والجمهور (فيديو)

جريدة الدستور

قال الناقد الفني خالد محمود، إن دراما رمضان 2023 الفني، كسرت الحواجز بين النظرة التخصصية للنقاد والجمهور، مشيرًا إلى أن الحس الجماهيري ارتفع للغاية.

وأضاف محمود، خلال حواره على القناة الأولى الفضائية، اليوم الأحد، أنه أصبح هناك التفاف للجمهور واضح حول بعض المشاهد المؤثرة في معظم المسلسلات، مشيرًا إلى إصرار النجوم وصنّاع الأعمال على إيصال مشاهد كثيرة للجمهور بشكل كبير، معتقدًا أن في حياة كل ممثل فرص يستطيع من خلالها "عمل مجموعة من المشاهد التي ستبقى في تاريخه الفني وترسخ في ذهن المتلقي وتوصل رسالة العمل للمشاهد بشكل كبير".

وتابع أن “نجوم الفن في موسم رمضان 2023 نجحوا هذا العام في فعل الترسيخ وتوصيل الرسالة الذي حُفر في تاريخه من اللحظة الأولي في العرض"، مشيرًا إلى أن "موسم رمضان 2023 شهد تنوعًا ومتغيرات حتى في فكر النجم وخريطة الشاشة، وإصرار على التوازن بين عدة قضايا بالإضافة إلى المسلسلات ذات الحلقات الخامسة عشر.

وأضاف أن "هناك نضج كبير حدث في موسم رمضان 2023، فيما شهدت الحلقات الأخيرة للمسلسلات حاله توصيل الرسالة المطلوبة بشكل كبير للغاية".

موسم رمضان 2023 موسم رمضان 2023 الفني

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