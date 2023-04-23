الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رغم انتهاء الموسم الرمضاني.. "جعفر العمدة" لمحمد رمضان يتصدر تريند يوتيوب

جعفر العمدة
جعفر العمدة

واصل الفنان محمد رمضان، نجاح مسلسله «جعفر العمدة» الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي على شبكة قنوات "دي إم سي"، وحقق ردود أفعال واسعة في الشارع المصري والعربي.

واحتل مشهد الانتقام من عائلة «حمادة فتح الله» في الحلقة الأخيرة من مسلسل «جعفر العمدة» صدارة التريند لليوم الثالث على التوالي عبر موقع يوتيوب، محققًا مشاهدات عالية قاربت من مليون ونصف المليون مشاهدة.

وعلق الفنان محمد رمضان، على دوره في المسلسل وزواجه من 4 نساء، قائلاً: "جعفر العمدة رجل متحضر مع المرأة، رومانسي بيسمع أم كلثوم، مخلص، لأنه لم يخن الـ 4 نساء".

وأضاف الفنان محمد رمضان، خلال لقاءه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، عبر فضائية dmc، أن ظاهرة عشق الفتيات والنساء لجعفر العمدة، قد تكون نابعة من فكرة التحدي، معقبًا: "جعفر قال لعايدة في مرة، خليكي انتي الست الذكية اللي تملي عين جوزها وتخليه يطلق الثلاثة، والفكرة دي من الممكن أن تكون تحدي البنت عايزة تعيشه".

النجم محمد رمضان محمد رمضان جعفر العمدة حمادة فتح الله مسلسل جعفر العمدة فيلم هارلي

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