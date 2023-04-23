"شمال سيناء": لا شكاوى خلال عيد الفطر وإقبال كبير على الحدائق والشواطئ

شهدت محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، حالة من الهدوء والاستقرار في جميع أرجاء محافظة، خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك لليوم الثالث على التوالي، حيث لم تتلق غرف العمليات أي شكاوى، كما شهدت الحدائق والمتنزهات والشواطئ إقبالا كبيرا من المواطنين وخاصة الشباب.

وأكد محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة- في بيان، اليوم، أن غرفة عمليات المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجلس المدن ومديريات الخدمات لم تتلق أية إخطارات أو شكاوى خلال فترة العيد حتى الآن، مشيرا إلى استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام عيد الفطر، والتركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور والمطافئ والأمن، وأن يكون هناك مدير مسئول في كل قطاع، مع تنظيم الإجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقا لجدول نوبتجيات.

- قيام مجالس المدن بالتعاون مع شركات النظافة بسرعة رفع التراكمات ومخلفات النظافة

وشدد محافظ شمال سيناء، على ضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد، علاوة على قيام مجالس المدن بالتعاون مع شركات النظافة بسرعة رفع التراكمات ومخلفات النظافة من الشوارع وتحرير محاضر للمخالفين.

من جهته.. أعلن مجلس مدينة العريش استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة عمليات المجلس طوال أيام العيد، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ شمال سيناء، حيث أصدر رئيس مركز ومدينة العريش أسامة أحمد عفش تعليماته برفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات بالمجلس برئاسة سكرتير عام المجلس.

وأكد رئيس مركز ومدينة العريش أن غرفة العمليات والأزمات تعمل بكافة طاقتها؛ لمتابعة الأعمال بمدينة العريش وخاصة شكاوى المواطنين ومتابعة حملات النظافة بالمناطق الخدمية وتيسير وتسهيل أمور الحياة بالمدينة والتواصل مع غرفة عمليات الديوان العام أولا بأول، كما يتابع توافر المواد الغذائية وسهولة المرور بالشوارع العامة، وكذا تواجد الأهالي بالميادين العامة، والتوصية بصيانة وتجهيز المنتزهات داخل المدينة وعلى شاطئ البحر، والحرص الشديد على النفس ومقدرات الدولة في المنشآت العامة والحدائق وتواجد سيارات الإسعاف على الشاطئ وبجوار الحدائق، وكذا مرفق الحماية المدنية بالمدينة.

كما أكد على رفع درجة الاستعداد بالإدارة الصحية والمراكز الحضرية الصحية ومستشفيات المدينة وجاهزيتها لاستقبال أي حالة مرضية طارئة، وكلف مدير المتابعة بمتابعة انتظام العمل خاصة خدمات المناطق والحدائق والميادين استعدادا لاستقبال الوفود من المتنزهين خلال أيام العيد، والحفاظ على الأرواح وابتعاد الأطفال عن مصادر الكهرباء والطاقة، مؤكدا على تواجد رؤساء الأحياء كل في منطقته لتيسير الأمور بالحي، واستمرار أعمال شركة النظافة على فترتين ورفع تراكمات القمامة أولا بأول طوال أيام العيد