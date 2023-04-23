الخارجية: إجلاء الجالية المصرية من السودان يحتاج عملية تخطيط محكمة لضمان سلامتهم

- أحد أعضاء السفارة المصرية أصيب بطلق ناري

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في معرض رده على استفسار من عدد من المحررين الدبلوماسيين، اليوم الأحد، حول الموقف بشأن عملية إجلاء أعضاء الجالية المصرية في السودان وأعضاء البعثة الدبلوماسية والبعثات الفنية الرسمية، إن الدول التي لديها أعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز العشرة آلاف، مثل الحالة المصرية، تحتاج إلى عملية تخطيط محكمة وآمنة ومنظمة لضمان سلامة ودقة عملية الإجلاء، خاصة في ظل التصاعد الخطير في حجم المخاطر.

وكشف "أبوزيد" عن أن أحد أعضاء السفارة المصرية أصيب بطلق ناري بالفعل، وهو الأمر الذي يؤكد مرة أخرى ضرورة توخي أقصى درجات الحذر حفاظًا على سلامة مواطنينا وأعضاء بعثاتنا في السودان.

وفيما يتعلق بوضع البعثة الدبلوماسية، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن العقيدة وميثاق العمل الراسخين لدى الدبلوماسي المصري تفرض عليه أن يكون آخر من يغادر ميدان عمله بعد الاطمئنان على استكمال عملية إجلاء كل من يرغب من أعضاء الجالية في المغادرة.

وضرب مثالًا على ذلك بما حدث مؤخرًا في دول مثل ليبيا وأفغانستان وأوكرانيا، نجحت سفاراتنا في إتمام عمليات الإجلاء الآمن للجالية المصرية فيها.