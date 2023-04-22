ريال مدريد يهزم سيلتا فيجو بهدفين في الدوري الإسباني

فاز فريق ريال مدريد الإسباني على سيلتا فيجو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وتمكن ماركو أسينسيو من تسجيل هدف التقدم لصالح ريال مدريد قبل نهاية الشوط الأول، وتحديدا في الدقيقة 42 من عمر الشوط.

وتمكن إيدر ميليتاو من مضاعفة النتيجة لصالح ريال مدريد مع بداية الشوط الثاني بعد 3 دقائق فقط، وتحديدا في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 65 نقطة في المركز الثانين وتوقف رصيد سيلتا فيجو إلى 36 نقطة في المركز الثاني عشر.