زينة: "جعفر العمدة" حقق شعبية كبيرة ومحمد رمضان ابن بلد وشهم

قالت الفنانة زينة، إن مسلسل جعفر العمدة حقق نجاحًا باهرًا خلال السباق الدرامي الرمضاني هذا العام، كما أن الجمهور تأثر بجميع شخصيات العمل وليس شخصية "عايدة" فقط.

"جعفر العمدة"

وأكدت الفنانة زينة، خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المسلسل يناسب جميع المستويات والشرائح بداية من الأطفال حتى المتقدمين في العمر.

شعبية محمد رمضان

وأضاف في حديثه، أن الفنان محمد رمضان ظاهرة غريبة جداً، ويمتلك جمهور عريق، معبرة:" محمد رمضان شهم وابن بلد وأي عمل بيعمله بيحقق نجاح كبير، أنا استمتعت بالعمل جداً مع محمد رمضان".

والجدير بالذكر، أن مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، عماد صفوت، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.