السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في ثاني أيام العيد.. انتشار فرق طبية في حدائق الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتشرت الفرق الطبية بالقوافل العلاجية بالحدائق والمتنزهات بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثاني على التوالي، وذلك تطبيقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان برفع درجه الاستعداد بجميع المنشآت الصحية وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأماكن التجمعات خلال فترة الأعياد، وتحت إشراف اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، ومتابعة الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، توزيع مواقع القوافل الطبيه بجميع إدارات الإسماعيلية الصحية ذات التردد العالى وذلك لتقديم الخدمات الطبية والتوعية والتثقيف الصحى للمواطنين.

وتابع الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحه بالإسماعيلية، تواجد الفرق الطبية بالقوافل العلاجية بالحدائق والمتنزهات ونسب التردد بجميع الإدارات الصحية وإجراء الكشف الطبى للمواطنين وتوفير الأدوية اللازمة بالمجان، وكذلك شاركت فرق المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وصحة المرأة ولقاح فيروس كورونا.

 

وشدد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، على ضرورة تفعيل غرفة عمليات رئيسية وفرعية بكل المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار الـ٢٤ ساعة، خلال أيام الإجازة لتلقي أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين والتعامل معها بشكل فوري وسريع، مع التأكيد على جاهزية الحماية المدنية لاستقبال أي طارئ ورفع درجة الاستعداد بكل المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، مع توافر الأمصال والأدوية والأطقم الطبية على مدار الـ٢٤ ساعة.

 

كما شدد على توافر كل السلع الغذائية الأساسية مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة وصلاحية وجودة المنتجات المعروضة بالأسواق مع التأكيد على استمرار فتح معارض ومنافذ السلع الغذائية المخفضة عن مثيلاتها المعروضة بالأسواق وخلال حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك وذلك تحت شعار" العيد فرحتنا".  

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