"300 جنيه" تقتل سائقًا على يد شريكه فى الغربية

لقى سائق نقل مصرعه على يد آخر بسبب خلاف على 300 جنيه في شارع الشركسى بمدينة زفتى بالغربية، وتم ضبط المتهم ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى زفتى العام، يفيد بوصول جثة لمواطن مقيم بمدينة زفتى ويعمل سائق نقل تقيل وبها جروح متفرقة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وتم تشكيل فريق بحث لمعرفة سبب الوفاة، وتبين من التحريات وقوع مشاجرة بينه وبين أحد العاملين معه على السيارة النقل بسبب خلاف على 300 جنيه، ما أسفر عن مصرعه بجروح وطعنات، وتم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.