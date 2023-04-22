شيخ الأزهر يتبادل التهنئة بعيد الفطر المبارك مع ملك البحرين

تبادل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، خلال اتصال هاتفي، داعين الله- عز وجل- أن يُعيده على الأمتين العربية والإسلامية والإنسانية كلها بالخير واليمن والبركات.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر اعتزاز الأزهر بالعلاقة التي تربط مملكة البحرين بالأزهر الشريف، معربًا عن تقديره لما يقوم به ملك البحرين من جهود لنشر قيم الحوار والتعايش، داعيًا المولى عز وجل أن يوفق جلالته دائمًا لخدمة الإسلام والمسلمين، وأن يديم على مملكة البحرين نعم الأمن والأمان، والسلامة والاستقرار.

من جانبه، أعرب جلالة الملك حمد بن عيسى عن تقديره لجهود شيخ الأزهر في تقديم الصورة الصحيحة للدين الإسلامي، ونشر ثقافة الأخوة والتعايش والسلام، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على فضيلته العافية، وأن يجعله ذخرًا للأمة الإسلامية.

وكان فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد تقدم بأطيب التهاني وأصدق الأماني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللأمتين العربية والإسلامية ملوكًا ورؤساءَ وأمراءَ، وقادةً وشُعُوبًا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا الله- عز وجل- أن يُعيد هذه الأيام الطيبة على بلادنا الغالية وقد تحقَّق لها كلُّ ما تتطلَّع إليه مِن تقدُّمٍ ورخاءٍ، وأن يُنعِم على الأمة العربية والإسلامية بالوحدة والرفعة والسلام.