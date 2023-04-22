حكمة النظام الغذائي بعد الأربعين.. خبير التغذية يقدم نصائح للحصول على جسم صحي

يزداد وزن النساء بعد سن الأربعين بسبب انخفاض معدل الحرق السريع ولا يستطيع الجسم معالجة السعرات الحرارية بالسرعة التي اعتاد عليها.

وفقًا لموقع “hindustantimes” بعد سن الأربعين يبدأ الكثير في التغيير في الجسم، تبدأ الشيخوخة في التسارع، ويبطئ التمثيل الغذائي في الجسم، تزداد الرغبة الشديدة في تناول السكر والنشا، بينما نحتاج إلى سعرات حرارية أقل.

وقال خبير التغذية أنجاي موكرجي: “نعلم جميعًا أن الشيخوخة أمر لا مفر منه، ولكن مدى رشاقتك في العمر أمر متروك لك يُظهر البحث العلمي أنه يمكننا إعادة عقارب الساعة إلى الوراء من خلال نظام مستهدف من التمارين الرياضية والتغذية التي تكسر العمر، وبالنسبة للنساء، تبدأ مشاكل الوزن في الظهور، وتبدأ علامات الاكتئاب الخفيف في الظهور، وبالنسبة للرجال، يعد انخفاض الرغبة الجنسية وانتفاخ البطن من العلامات الشائعة التي تظهر بعد بلوغهم سن الأربعين.

أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن عند النساء بعد سن الأربعين هو انخفاض معدل الأيض، وعدم قدرة الجسم على معالجة السعرات الحرارية بالسرعة التي اعتاد عليها، مع بعض التغييرات في النظام الغذائي، يمكننا إبطاء الشيخوخة والاتجاه نحو جسم أكثر صحة، أحد التغييرات التي نحتاج إلى إجرائها في النظام الغذائي هو اتباع نظام غذائي منخفض الدهون وعالي الألياف.

يساعد استهلاك المزيد من الكالسيوم في النظام الغذائي في بناء عظام أقوى للجسم وبالتالي تقليل مخاطر فقدان العظام.