السبت 22 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حكمة النظام الغذائي بعد الأربعين.. خبير التغذية يقدم نصائح للحصول على جسم صحي

حكمة النظام الغذائي
حكمة النظام الغذائي بعد الأربعين.

يزداد وزن النساء بعد سن الأربعين بسبب انخفاض معدل الحرق السريع ولا يستطيع الجسم معالجة السعرات الحرارية بالسرعة التي اعتاد عليها.

وفقًا لموقع “hindustantimes” بعد سن الأربعين يبدأ الكثير في التغيير في الجسم،  تبدأ الشيخوخة في التسارع، ويبطئ التمثيل الغذائي في الجسم، تزداد الرغبة الشديدة في تناول السكر والنشا، بينما نحتاج إلى سعرات حرارية أقل.

وقال خبير التغذية أنجاي موكرجي: “نعلم جميعًا أن الشيخوخة أمر لا مفر منه، ولكن مدى رشاقتك في العمر أمر متروك لك يُظهر البحث العلمي أنه يمكننا إعادة عقارب الساعة إلى الوراء من خلال نظام مستهدف من التمارين الرياضية والتغذية التي تكسر العمر، وبالنسبة للنساء، تبدأ مشاكل الوزن في الظهور، وتبدأ علامات الاكتئاب الخفيف في الظهور، وبالنسبة للرجال، يعد انخفاض الرغبة الجنسية وانتفاخ البطن من العلامات الشائعة التي تظهر بعد بلوغهم سن الأربعين. 

أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن عند النساء بعد سن الأربعين هو انخفاض معدل الأيض، وعدم قدرة الجسم على معالجة السعرات الحرارية بالسرعة التي اعتاد عليها، مع بعض التغييرات في النظام الغذائي، يمكننا إبطاء الشيخوخة والاتجاه نحو جسم أكثر صحة، أحد التغييرات التي نحتاج إلى إجرائها في النظام الغذائي هو اتباع نظام غذائي منخفض الدهون وعالي الألياف. 

يساعد استهلاك المزيد من الكالسيوم في النظام الغذائي في بناء عظام أقوى للجسم  وبالتالي تقليل مخاطر فقدان العظام. 

وزن النساء بعد سن الأربعين السعرات الحرارية الشيخوخة في التسارع التمثيل الغذائي في الجسم التمارين الرياضية

الأكثر قراءة

أحمد عيد لـ egypt today: تعلمت اللهجة الصعيدى و"عملة نادرة" أصابنى بالاكتئاب

رئيس الصالحية الجديدة يتفقد أعمال أجهزة المرافق (صور)

هالاند يقود هجوم مانشستر سيتي ضد شيفيلد بنصف نهائي كأس الاتحاد

مصرع شاب فى حادث انقلاب دراجة بخارية بكفر شكر بالقليوبية

مفوضية السفر الأوروبية: زيادة 34% على الطلب السياحي على مصر خلال الصيف

إقبال كثيف على شواطئ الإسكندرية فى ثانى أيام عيد الفطر (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الدراما بخير إذاً مصر بخير

د. داليا مجدي عبدالغني

يُسرا.. فوق مُستوى التصنيف

صفاء النجار

العيد.. عودة الربيع والحياة

وائل لطفي

أسرة واحدة

ماجد حبته

نيكاراجوا تتمسك بسيادتها

مؤمن المحمدي

أحمد أمين توفيق

محمد عبدالعزيز

بقى معنا من رمضان

ماجد حبته

عيد مختلف فى الهند!

صور

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز الشباب

فرحة الأطفال أول أيام عيد الفطر المبارك

محطة تل أبيب

المزيد

"معاريف": قلق إسرائيلى من تفاهم إيرانى- أردنى

الجيش الإسرائيلى يصيب طفلًا بالرصاص وعشرات الشبان بالاختناق فى الضفة

الأقصى وانتهاكات الاحتلال بالقدس فى خطبة صلاة عيد الفطر بالأردن