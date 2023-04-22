السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتشال جثة شاب طافية على سطح مياه نهر النيل بالقليوبية

صورة للشاب الغريق
صورة للشاب الغريق

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن القليوبية اليوم السبت، جثة الشاب أحمد رمضان وشهرته أبو سجدة، من مياه الرياح التوفيقي أسفل كوبري 15 مايو بمدينة بنها بمحافظة، بعد تغيبه لمدة 4 أيام، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من العقيد ياسر عبدالواحد مأمور قسم ثان شرطة بنها يفيد بتغيب شاب يدعى أحمد رمضان وشهرته أبو سجدة، بالعقد الثالث من العمر منذ عدة أيام.

وبالفحص والتحري جرى العثور على جثمانه اليوم بمياه الرياح التوفيقي بمنطقة 15 مايو بمدينة بنها غارقًا في المياه، وجرى انتشال الجثة من قبل قوات الإنقاذ النهري، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

وفى سياق متصل، أصيب شخص فى حادث تصادم دراجة نارية بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد الشريف مأمور مركز شرطة كفر شكر بورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصى بوصول محمد . م . أ مقيم بكفر شكر 57 سنة مصاب بكسر فى قاع الجمجمة نتيجة حادث دراجة نارية ويتم التدخل الطبى وعلاجه داخل المستشفى.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتم نقل المصاب إلى مستشفى كفر شكر التخصصى للعلاج واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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