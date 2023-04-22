أخبار فاتتك| تفاصيل حالة الطقس في ثاني أيام العيد والأهلي يني استعداداته لـ"الرجاء"

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث، رصدتها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية، ونقدم موجزها لكم في نشرة أخبار "أخبار فاتتك".

- رياح محملة بالأتربة.. تفاصيل حالة الطقس فى ثاني أيام العيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت ثاني أيام عيد الفطر المبارك في القاهرة وأغلب المحافظات.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد إلى نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة على بعض المحافظات تمتد إلى القاهرة الكبرى.

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- دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ينهي استعداداته لمباراة الرجاء

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة الرجاء المغربي، التي تجمع الفريقين غدًا السبت، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال

إفريقيا.

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واعظة بالأوقاف تُوضح "هدى النبى مع الأطفال"

كشفت الدكتورة وفاء عبدالسلام، الواعظة بوزارة الأوقاف، عن هدي النبي في التعامل مع الأطفال.

وقالت وفاء عبدالسلام، خلال لقائها بفضائية "الناس":

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- غرق طفل وإصابة 5 فى انقلاب "توكتوك" بكفر الشيخ

لقي طفل مصرعه غرقا في بحر العتيقي بقرية كفر السودان التابعة لمركز كفر الشيخ، وجرى انتشال جثمان الطفل، ونقله لمستشفى دسوق العام.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً من مأمور مركز دسوق، يفيد بغرق محمود عمر.

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"الجارديان" البريطانية تسلط الضوء على مسلسل تحت الوصاية: ناقش حقوق المرأة

سلطت صحيفة «الجارديان» البريطانية الضوء على مسلسل «تحت الوصاية» الذي تم عرضه في الموسم الدرامي لشهر رمضان المبارك، وأنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث ناقش قضية الوصاية على الأبناء بعد وفاة والدهم.

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