الإثنين 24 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| تفاصيل حالة الطقس في ثاني أيام العيد والأهلي يني استعداداته لـ"الرجاء"

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث، رصدتها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية، ونقدم موجزها لكم في نشرة أخبار "أخبار فاتتك".

- رياح محملة بالأتربة.. تفاصيل حالة الطقس فى ثاني أيام العيد

رياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت ثاني أيام عيد الفطر المبارك في القاهرة وأغلب المحافظات. 

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد إلى نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة على بعض المحافظات تمتد إلى القاهرة الكبرى.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

- دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ينهي استعداداته لمباراة الرجاء

مران الأهلي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لمباراة الرجاء المغربي، التي تجمع الفريقين غدًا السبت، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال 
إفريقيا.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

واعظة بالأوقاف تُوضح "هدى النبى مع الأطفال"

وزارة الأوقاف

كشفت الدكتورة وفاء عبدالسلام، الواعظة بوزارة الأوقاف، عن هدي النبي في التعامل مع الأطفال.

وقالت وفاء عبدالسلام، خلال لقائها بفضائية "الناس":

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

- غرق طفل وإصابة 5 فى انقلاب "توكتوك" بكفر الشيخ

غرق طفل

لقي طفل مصرعه غرقا في بحر العتيقي بقرية كفر السودان التابعة لمركز كفر الشيخ، وجرى انتشال جثمان الطفل، ونقله لمستشفى دسوق العام.

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً من مأمور مركز دسوق، يفيد بغرق محمود عمر.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

"الجارديان" البريطانية تسلط الضوء على مسلسل تحت الوصاية: ناقش حقوق المرأة

مسلسل تحت الوصاية

سلطت صحيفة «الجارديان» البريطانية الضوء على مسلسل «تحت الوصاية» الذي تم عرضه في الموسم الدرامي لشهر رمضان المبارك، وأنتجته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث ناقش قضية الوصاية على الأبناء بعد وفاة والدهم.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس الطقس فى ثانى أيام العيد الاهلى مباراة الرجاء الأوقاف

الأكثر قراءة

49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

سهرة حمراء انتهت بكارثة.. كواليس مقتل عجوز التجمع الخامس

5 مصابين من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة ببنى سويف

توجيهات الرئيس السيسى بزيادة الدعم تتصدر عناوين الصحف

أحد العائدين من السودان: "رجعنا للحياة تانى وكنا مطمئنين بعد خطاب الرئيس السيسى"

بطريرك السريان بمؤتمر كنائس الشرق الأوسط: هناك 75 مليون لاجئ عالميا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عن السفينة اليابانية!

محمد العسيري

رمضان وعدوية وبينهما جعفر العمدة

وائل لطفي

موسم مميز

محمود خليل

«الحجاج».. و«سعيد»

د. منى حلمى

خمس مشاهد تجعلنى أرفض الديمقراطية

علي سعدة

ماض نتمنى عودته

ماجد حبته

شهداء الجوع فى اليمن

د.أحمد الخميسى

مرحبًا بالكسل الجميل

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

جدل فى إسرائيل بعد تراجع حكومة نتنياهو عن إخلاء الخان الأحمر فى القدس قسرًا

نتنياهو يعقد مناقشة خاصة حول إخلاء بؤرة استيطانية فى الخان الأحمر

لليوم الثاني.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق مدينة أريحا