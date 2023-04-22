الجيش الروسى يسلم دفعة من منظومات الاستطلاع الصوتي الحراري للمدفعية "بينيسيلين"

سلم الجيش الروسي، دفعة من منظومات الاستطلاع الصوتي الحراري للمدفعية "بينيسيلين".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أفادت في وقت سابق بأن تلك المنظومات تعمل بنجاح في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقالت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن مصدر لها في شركة "روس إلكترونيكا"، إن الشركة تستمر في تزويد وحدات المدفعية والاستطلاع الروسية بمنظومات الاستطلاع الصوتي الحراري.

وأضافت أن شركة "فيكتور"، بصفتها جهة مصممة لمنظومات "بينيسيلين"، تفي بالتزاماتها الخاصة بتسليم تلك المنظومات لوحدات الجيش الروسي.

يذكر أن المنظومات من هذا النوع ظهرت لأول مرة في القوات المسلحة الروسية في يناير عام 2021.

وقام الجيش الروسي في أكتوبر عام 2022 بتجربتها في منطقة العملية العسكرية الخاصة حيث كشفت مواقع المدفعية الأوكرانية في منطقتي كراسني ليمان وزابوروجييه.

وتنصب المنظومة على منصة شاحنة "كاماز" الروسية الصنع حيث يتم رفع هوائي عمودي تركّب عليه وحدة الاستطلاع البصرية الإلكترونية.

وتستخدم المنظومة 4 رادارات صوتية و12 جهازا حراريا، بما في ذلك 6 كاميرات حرارية للتعرف على نيران مدافع العدو.

ويمكن أن تعمل المنظومة في ظروف درجة الحرارة من 40 مئوية تحت الصفر إلى 50 مئوية فوق الصفر.

وكان قد هاجم الجيش الروسي منطقة أوديسا بـ 12 طائرة مسيرة ، مما أدى إلى إلحاق الضرر بمرافق للبنية التحتية العامة، ولكن لم يسفر الهجوم عن وقوع خسائر بشرية، وذلك بحسب ما قالته سلطات أوكرانية اليوم الأربعاء.

وقالت الإدارة الإقليمية لأوديسا إن الطائرات المسيرة التي تمكنت من التملص من الدفاعات الجوية لأوكرانيا ألحقت الضرر " بأحد قطاعات البنية التحتية" في وقت متأخر من أمس الثلاثاء في المدينة الواقعة على البحر الأسود، ولكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

وأضافت أن القوات الجوية الأوكرانية أسقطت 10 من بين 12 طائرة مسيرة .

وكانت روسيا قد اجتاحت أوكرانيا منذ أكثر من عام، وهاجمتها بطائرات مسيرة بصورة متكررة منذ الخريف الماضي، حيث تستهدف غالبا البنية التحتية مثل محطات الطاقة