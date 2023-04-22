تحذريات حكومية من ثوران بركان نيفادو ديل رويز فى كولمبيا

حذرت السلطات الكولومبية، من زيادة احتمال ثوران بركان نيفادو ديل رويز في غرب البلاد، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة داخل فوهته وكذلك النشاط الزلزالي، بحسب وكالة "فرانس برس".

يذكر أن نيفادو ديل رويز في كولومبيا بمأساة أرميرو التي وقعت بعد ثاني أكبر ثوران بركاني في القرن العشرين خلف نحو 25 ألف قتيل في نوفمبر 1985 بعد انهيار سيول من الطين والرماد عليهم.

وعرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" لقطات حية عن ثوران بركان في روسيا.

ووفقًا للتقرير، فإنه على مسافة 500 كيلو متر امتدت السحابة الرمادية الناجمة عن ثوران بركان شيفيلوش أقصى شرق روسيا حيث انفجر في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

ونثر سحابة من الرماد على مساحة كبيرة من شبه جزيرة كامتشاتكا بارتفاعه لأكثر من 10 كيلومترات، مما يشكل خطرًا على الرحلات الجوية، وفقاً للسلطات المحلية.

وأصدر الجهاز المسئول عن مراقبة الانفجارات البركانية، تحذيرا قائلا إنه قد ينفجر الرماد على ارتفاع 15 كيلومتراً فوق مستوى سطح البحر في أي وقت، مضيفا أن النشاط الجاري قد يؤثر على الرحلات الدولية والطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض.

انفجر بركان شيفيلوش في أقصى شرق روسيا، الثلاثاء، ونثر سحابة من الرماد على مساحة كبيرة من شبه جزيرة كامتشاتكا، مما يشكل خطرًا على الرحلات الجوية، وفقًا للسلطات المحلية.



أصدر الجهاز المسئول عن مراقبة الانفجارات البركانية في هذه المنطقة النائية رمز طيران أحمر يشير إلى أن سحابة الرماد انتشرت على مسافة مئات الكيلومترات شمال وجنوب غرب شيفيلوش.



واوضح أن "ثوران البركان مستمر. وقد ينفجر الرماد على ارتفاع 15 كيلومترًا فوق مستوى سطح البحر في أي وقت" مضيفًا أن "النشاط الجاري قد يؤثر على الرحلات الدولية والطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض".



وبثت وكالة "تاس" الحكومية للأنباء مقطع فيديو من الأرض يظهر سحابة ضخمة من الرماد تنتشر فوق الغابات المجاورة وتحجب البركان بالكامل.



وقال حاكم كامتشاتكا، فلاديمير سولودوف، في مقطع فيديو نُشر على تليجرام، إن المدارس ستظل مغلقة حتى إشعار آخر وسيتم إرسال أطباء "لزيارة كل منزل وشقة".



ونصحت السلطات المحلية السكان بالبقاء في منازلهم.



وقذف شيفيلوش، أحد أكبر البراكين في كامتشاتكا، الرماد على ارتفاع حوالي 20 ألف متر فوق مستوى سطح البحر، بحسب الفرع المحلي لأكاديمية العلوم الروسية.



ويعيش عدد قليل من السكان في شبه جزيرة كامتشاتكا الواقعة في أقصى شرق روسيا.