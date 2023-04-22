السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مقاتلات يابانية ترافق قاذفتين تابعتين لسلاح الجو الصينى فوق بحر الصين الشرقى

مقاتلة يابانية
مقاتلة يابانية

أعلنت قوات الدفاع الذاتي اليابانية أن مقاتلات يابانية رافقت قاذفتين استراتيجيتين تابعتين لسلاح الجو الصيني من طراز H-6 حلقتا فوق بحر الصين الشرقي والمحيط الهادئ.

 

وحلقت القاذفتين الصينيتين جنوب جزيرة أوكيناوا اليابانية من بحر الصين الشرقي في الاتجاه الجنوبي الشرقي إلى المحيط الهادي وعادت أدراجها، حسب فرانس برس. 

 

وذكر أسطول العمليات الأمريكي السابع أن مجموعة حاملات طائرات أمريكية بقيادة حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية USS Nimitz نفذت دورية بالقرب من تايوان.

 

 أعلنت وزارة الدفاع الصينية أنها مستعدة للعمل مع الجيش الروسي من أجل تعزيز الاتصالات الاستراتيجية.

 

وقال تان كافي، المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة لتعزيز التنسيق مع الجيش الروسي.

 

كما أشار إلى أن المناورات البحرية الأخيرة التي جرت بين الصين وروسيا وإيران، عززت قدرات الدول الثلاث للقيام بمهام عسكرية مشتركة، بحسب ما نقلت "فرانس برس". 

 

وأضاف أن تلك التدريبات عمقت الصداقة والتعاون بين الدول الثلاث.

 

وأرسلت الدول الثلاث قوات خاصة، بينها 12 سفينة للمشاركة في تدريبات بخليج عمان امتدت من 15 مارس إلى 19.

 

أما عن التعاون الأمني أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، فاعتبر المتحدث أنه قد يطلق شرارة سباق تسلح في المنطقة. 

 

وقال محذراً من عواقب عسكرة الصراع "بمجرد أن تفتح صندوق باندورا سيتعطل التوازن في المنطقة".

 

كما اعتبر أن الأمن الإقليمي قد يتأثر، مؤكداً أن بلاده تأخذ هذه المسألة على محمل الجد.

روسيا الصين اليابان مقاتلات المحيط الهادي

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