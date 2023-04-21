التفاصيل الكاملة للحلقة الأخيرة من مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" بطولة يسرا

عرضت شبكة قنوات “سي بي سي” قبل قليل الحلقة الأخيرة من مسلسل “1000 حمدالله على السلامة” بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم لتنتهي الأحداث نهاية سعيدة.

الحلقة الأخيرة من مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

تبدأ الأحداث عندما يذهب الجميع للجدة سوسو لرؤيتها، يصلون للبيت القناطر وتقابلهم اخيراً الجدة سوسو- الفنانة ميمي جمال، ولكن الجدة سوسو تعاني من "الزهايمر".

تتحدث جارة الجدة سوسو مع سميحة عن حلاتها، و نخبرها ان سبب الزهايمر الذي أصابها بسبب علمها بخبر وفاة ابنها جلال من ادريس ابن إيزابيلا، يحاولون مع الجدة سوسو لكي تخبرهم مكان الأوراق والعقود ولكنها تعاني من اضطراب في الأحداث والتواريخ، تخبرهم جارتها أن حالة الجدة سوسو تستقر بشكل بسيط بعد الاستيقاظ من النوم، يحاولون معها لكي تنام و لكنها ترفض و تقترح عليهم مشاهدة فيلم ثم تنام بعدها، يعد لها أكرم مشروب به منوم، تشرب الجدة سوسو المشروب وتنام بشكل مفاجئ، ويظن الجميع انها توفيت وتخبرهم فوقية انه السبب، تشاهدها جارتها نائمة وتطلب منهم عدم إيقاظها، تقترح سميحة البقاء معها حتى تفيق.

تخبر سميحة سماح انها كانت محقة بزيارتهم لمصر وتمتعهم بأجواء العائلة، تستيقظ الجدة سوسو وتتذكر سميحة وتخبرها انها كانت تبحث عنها، وتخبرها انها تحتفظ بالأوراق في المكتب ويذهبون معها جميعاً، وتشعر بصداع وتنساهم مرة أخرى.

يقررون البحث في البيت، يجد الحسيني الأوراق، يعود مصطفى- الفنان بيومي فؤاد من كندا ويخبر سميحة بصحة الأوراق والاستعداد لاستخراج إعلام الوراثة، وتخبره انها لن تعود لكندا مرة أخرى.

"تحكي سميحة للجدة سوسو ماذا فعلت بالميراث"

• حققت سميحة لسماح حلمها وانتجت لها فيلم سينمائي وعرضته في مهرجان كان، يخطب حسام سماح ويساعدها في عملها.

• استطاع سامح صنع الابليكيشن الذي كان يريده وأصبحت نيللي صديقته فقط.

• افتتحت سميحة مشروع طعام ل فوقية وأكرم وعلي بويكا و الحسيني، بالإضافة لسيارة جديدة بدل نعناعة.

• وقامت سميحة بشراء ماكينات خياطه لانشراح تساعدها على الحياة.

• بالإضافة لإجراء عملية اللحمية لأمين السائق.

وأخبرت سميحة الجدة سوسو انها لن تترك مصر.



أبطال مسلسل "1000 حمدلله ع السلامة"

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة عدد كبير من النجوم مع يسرا منهم محمد ثروت وشيماء سيف ومحمد محمود ومايان السيد وآدم الشرقاوي وعدد كبير من ضيوف الشرف.