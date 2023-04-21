الجمعة 21 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أفلام أجنبية تنافس في شباك التذاكر بموسم عيد الفطر المبارك

Super Mario Bros
Super Mario Bros

أطلقت دور العرض السينميائي المصرية خلال الـأيام الماضية مجموعة كبيرة من الأعمال الأجنبية التي تشارك في عيد الفطر المبارك مع الأعمال العربية والتي وصلت إلى 6 أعمال عربية جديدة.

فيلم Super Mario Bros: The Movie

وجاء على رأس قائمة الأفلام الأجنبية فيلم "Super Mario Bros: The Movie"، وتدور أحداثه حول سباك يدعى ماريو يخوض مغامرة هائلة عبر متاهة تحت الأرض رفقة شقيقه لويجي، وسرعان ما يخوض الثنائي العديد من المغامرات معًا على أمل إنقاذ أميرة، والفيلم يشارك فيه كلا من كريس برات وتشارلي داي وأنيا تايلور جوي وجاك بلاك.

Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves

ويعرض حاليا أيضا فيلم Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves وهو فيلم ينتمي إلى أعمال الخيال والأكشن وتدور قصته حول لص وسيم ومجموعة من المغامرين ينطلقون بشكل غير متوقع في عملية سرقة ملحمية لاستعادة آثار مفقودة.

John Wick: Chapter 4

ويعرض فيلم John Wick: Chapter 4 وهو الفيلم الذي  يقوم ببطولته كلا من كيانو ريفز ودوني ين وبيل سكارسجارد ولورانس فيشبورن وتدور قصته حول العالم الجديد الذي  يجد جون ويك نفسه فيه في مواجهة مع عدو جديد تدفعه للشك حتى في أصدقاؤه القدامى.

Shazam! Fury of the Gods

وتواصل دور العرض عرض فيلم Shazam! Fury of the Gods الذي أطلق قبل شهر في مصر والعمل تدور قصته حولالمراهق بيلي، الذي يستكمل مغامرته والذي يتحول إلى بطل خارق بالغ يُدعى شازام، ويجد نفسه في مواجهة مع الآلهة ويشارك في بطولة الفيلم الجديد كلا من زكاري ليفي وآشر أنجيل وهيلين ميرين وآدم برودي ويتواجد الفيلم في عدد جيد من دور العرض.

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