بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس احتفالات مارجرجس بمصر القديمة

ترأس البابا ثيؤدوروس الثاني، بطريرك الروم الأرثوذكس، صباح اليوم، القداس البطريركي الاحتفالي لتذكار مارجرجس، وذلك بدير مارجرجس بمصر القديمة.

شارك في صلاة القداس الإلهي لفيف من رؤساء كهنة العرش السكندري.

وكان قد ترأس البابا ثيؤدوروس الثاني بطريرك الروم الأرثوذكس، مساء امس، صلاة الغروب الكبرى بدير مارجرجس بمصر القديمة للروم الأرثوذكس.

وعقب ترؤسه صلاة القداس الإلهي افتتاحه لمكتبة الدير، والتي تضم مجموعة كبير ومهمة من الكتب والوثائق- بعد انتهاء أعمال التجديد بها.

ويعد دير القديس مارجرجس بمصر القديمة من أقدم الأديرة في مصر والعالم، وهو ملك بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، وتشرف عليه وزارة الآثار، وهو معروف باسم دير مار جرجس الروماني، ويقع بجوار المتحف القبطي المجاور للكنيسة المعلقة التابعة للبطريركية القبطية، وبالقرب من جامع عمرو بن العاص.