نص تكبيرات العيد مكتوبة.. رددها من الآن

أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ثبوت رؤية هلال شهر شوال لعام 1444 هجريًّا، وعلى ذلك فإن اليوم الجمعة الموافق 21 أبريل لعام 2023 هو أول أيام شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

ويبدأ المسلمون ترديد تكبيرات العيد من بعد فجر اليوم وحتى صلاة عيد الفطر المبارك، حيث أوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه يُندب التكبير بغروب الشمس ليلة العيد في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت للرجل؛ إظهارًا لشعار العيد.

وأضافت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية موقع “فيسبوك”، أنه يستمر التكبير حتى يُحرِمَ الإمام بصلاة العيد، أما من لم يصلِّ مع الإمام فيكبِّر حتى يفرغ الإمام من صلاة العيد ومن الخطبتين.

نص تكبيرات العيد

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا.

مواعيد صلاة العيد

وأعلنت هيئة المساحة المصرية مواعيد صلاة عيد الفطر في المحافظات، والتي جاءت على النحو التالي:

القاهرة الساعة 5:47 صباحًا

الإسكندرية الساعة 5:51 صباحًا

الجيزة الساعة 5:47 صباحًا

الشرقية الساعة 5:46 صباحًا

بني سويف الساعة 5:49 صباحًا

المنيا الساعة 5:51 صباحًا

أسيوط الساعة 5:51 صباحًا

سوهاج الساعة 5:49 صباحًا

قنا الساعة 5:46 صباحًا

الإفتاء: يمكن الاستغناء عن صلاة الجمعة بيوم العيد

وفى وقت سابق، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن على المسلمين الفرح بعطايا الله جميعها، أي يجب الفرح بإتمام العبادة في شهر رمضان الكريم وحلول عيد الفطر المبارك.

وأكد عويضة، خلال لقائه ببرنامج "فتوى الناس" المذاع عبر فضائية "الناس"، أن الشرع الحنيف يريد من الإنسان الاستمتاع بوقته إلى أقصى حد ممكن، ولهذا قال النبي صلى الله وعليه وسلم عندما اجتمع في يوم واحد يوم العيد ويوم الجمعة: "اجتمعا في يومكم هذا عيدان، فمن شاء شهد معنا الجمعة، ومن شاء أجزأه، وإنا مجمعون".

وتابع: "اللي هيكتفي بصلاة العيد فقط يكون عارف إن صلاة العيد لا تغني عن صلاة الظهر، يعني ممكن نترك صلاة الجمعة ولكن الظهر فرض".