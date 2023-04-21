الجمعة 21 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 21 أبريل 2023 أول أيام العيد

الدولار
الدولار

شهدت أسعار الدولار اليوم الجمعة 21 أبريل 2023، والموافق لأول أيام عيد الفطر المبارك 2023، استقرارًا ملحوظًا، بالتزامن مع أجازة البنوك المصرية، وذلك بعد قرار المركزي برفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس، وطرح بنكي الأهلي ومصر شهادات استثمار جديدة بفائدة 22% متناقصة لمدة ثلاث سنوات.


سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري
استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيهًا للبيع.

 

كم سعر الدولار اليوم في بنك مصر؟
استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيهًا للبيع.

 

سعر الدولار بنك CIB
استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيهًا للبيع

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