الجمعة 21 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط صاحب جراج يمارس البلطجة مقابل ركن سيارات المواطنين فى شوارع منطقة محطة الرمل

أجهزة الامن
أجهزة الامن

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" متضمناً تضرر الأهالي من مُستأجر جراج بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية لقيامه بإستغلال الشارع العام فى مبيت السيارات ومُمارسة أعمال البلطجة عليهم.


 بالفحص والتواصل مع صاحب الحساب المشار إليه أفاد بأنه حال قيامه بركن سيارته قام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" بالتعرض له وطلبوا مبالغ مالية منه نظير ركن سيارته. 
 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المنطقة محل الشكوى وضبط المشكو فى حقهم حال قيامهم بفرض مبالغ مالية على قائدي السيارات نظير السماح لهم بالوقوف بالشوارع.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

اجهزة الامن اهالي الأسكندرية أحد الحسابات الشخصية أعمال البلطجة الحسابات الشخصية التواصل الإجتماعى فيس بوك إلي الإسكندرية

الأكثر قراءة

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في المنيا

مواعيد صلاة عيد الفطر بالقاهرة والمحافظات

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك بمحافظة سوهاج

الدفاع الروسية تضرب مقر القوات الأوكرانية فى "باخموت" وتحبط هجمات مضادة

إقبال كبير على محال التسالى بمنطقة الدقى فى الجيزة (صور)

باحث سياسى يكشف آخر تطورات الأوضاع فى السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عيد مختلف فى الهند!

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «1-2»

محمد المعتصم

نجوم الصف «الأجمل».. «٢- ٢»

حسين دعسة

رحيل المؤرخ "سلمى الجيوسى".. نجاة بطعم "العودة من النبع الحالم"

عبد الرحيم طايع

ياسر عِزَّت.. المُدَجَّج بأسلحة الفن!

مدحت بشاى

العبودية مِن المُبَشِّرات لِغدٍ بَائِس لهم

ماجد حبته

الأهم من اعتقال 14 ألفًا

خالد عكاشة

الجانب الغائب فى متابعة المشهد السودانى

صور

مد إيدك.. خدلك كحكة

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيًا من الضفة بينهم صحفى

وزير فلسطينى: انتهاكات الاحتلال بالقدس أخذت منحى تصاعديًا خطيرًا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم «عقبة جبر» فى أريحا وتطلق غاز سام