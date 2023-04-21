ضبط صاحب جراج يمارس البلطجة مقابل ركن سيارات المواطنين فى شوارع منطقة محطة الرمل

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" متضمناً تضرر الأهالي من مُستأجر جراج بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية لقيامه بإستغلال الشارع العام فى مبيت السيارات ومُمارسة أعمال البلطجة عليهم.



بالفحص والتواصل مع صاحب الحساب المشار إليه أفاد بأنه حال قيامه بركن سيارته قام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" بالتعرض له وطلبوا مبالغ مالية منه نظير ركن سيارته.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المنطقة محل الشكوى وضبط المشكو فى حقهم حال قيامهم بفرض مبالغ مالية على قائدي السيارات نظير السماح لهم بالوقوف بالشوارع.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.