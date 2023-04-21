باحث سياسى يكشف آخر تطورات الأوضاع فى السودان

كشف الدكتور محمد فايز فرحات، الباحث السياسي ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن آخر تطورات الأوضاع في السودان.

وقال “فرحات”، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء الخميس، إن هذه الأيام شديدة الصعوبة على الشعب السوداني الشقيق، بعد مرحلة انتقالية سعبة منذ 2019 تنتهي ببناء سلام مستقر ودولة مستقرة واستئناف الأنشطة الاقتصادية المتعددة.

وأضاف أن السودان يمتلك المقومات الاقتصادية العديدة لاقتصاد قوي، ورغم كل ذلك هناك تعثر للعملية السياسية، بجانب الأزمة الأخيرة التي تنذر بسيناريوهات كثيرة متعددة خاصة علي الأوضاع الإنسانية والصحية والأمنية.

وأشار إلى أن الجميع يأمل أن تنتهي الأطراف من هذه الأزمة ويعود الحديث عن مرحلة للتفاض لرجوع البلاد لاستقرار حقيقي، موضحاً أن الأوضاع الإنسانية صعبة حالياً في السودان.

وأكد أن هذا تناقض بين مناسبة سعيدة وهي عيد الفطر المبارك، ونقص في الاحتياجات الإنسانية الأساسية في الخرطوم، بما يزيد الألم.