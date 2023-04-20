الخميس 20 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل "جعفر العمدة" الحلقة 29.. شوقي يعرض على دلال قتل محمد رمضان

جعفر العمدة
جعفر العمدة

عرض الفنان منذر رياحنة "شوقي" في مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان، على إيمان العاصي التي تجسد دور دلال زوجته الثانية قتل رمضان بعدما وصل الى بلال شامة وقاما بقتله ودفنه سويًا.

وقال شوقي لدلال: "أنا بعد ما شوفتك قتلتي بلال قلت إن القتل عندك عادي وسهل وطالما كدة أنا هعرض عليكي عرض هيريح الجميع وهيدفن برضو زي ما عملنا، إيه رأيك تحطي السم لجعفر في الأكل ويموت ونخلص منه ونرتاح كلنا".

لتقول له دلال: "أنت اتجننت يا شوقي هو أنت فاكرني إيه قتالة قتلة فكك مني يا شوقي جعفر جوزي وبحبه" ليخبرها لن قريبًا سينكشف أمرهما وسيقوم جعفر بالانتقال من الجميع ولن يرحم أحد فلابد أن يكونا هم السابقين.

لتغلق دلال في وجهه الهاتف إلا أنه يبدو عليها علامات التفكير في الأمر لينتهي المشهد على ذلك دون تفسير، وسبق وقامت إيمان العاصي بقتل بلال شامة بعدما أصبح يهددها عدة مرات بأنه سيخبر جعفر أنها متورطة معه في خطف نجله من مي كساب والذي تم اختطافه أثناء ولادته وظل 19 عامًا بعيدًا عنها حتى وصل إليه محمد رمضان ومن خلاله استطاع الوصول إلى ابنه أحمد داش.

جعفر العمدة هو العمل الثالث الذي يجمع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي فقط سبق واشتركا في عدد من المسلسلات التي حققت نجاح كبير منها الأسطورة في 2016 والبرنس في 2020.

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