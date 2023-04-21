الجمعة 21 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: القيادة المصرية الرشيدة نجحت بقوة فى تأمين المصريين بالسودان

عودة الجنود من السودان
عودة الجنود من السودان

أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، عن متابعتها منذ اللحظة الأولى للأوضاع الصعبة التي تمر بها دولة السودان الشقيقة وما يحدث على ساحتها، فضلا عن متابعتها أوضاع المصريين الموجودين هناك، معربة عن سعادتها البالغة لعودة جنود القوات المسلحة المصرية من الدولة الشقيقة إلى أرض الوطن سالمين.

وأكدت النائبة نيفين حمدي، في تصريحات صحفية اليوم، نجاح جهود القيادة السياسية الرشيدة مع الأشقاء العرب، والصليب الأحمر الدولي في تأمين وسلامة جنود القوات المسلحة المصرية الموجةدة في السودان، وتسليمهم إلى سفارة جمهورية مصر العربية فى الخرطوم.

وقالت عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن عودة المصريين من السودان في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة الشقيقة، يؤكد للعالم أجمع قوة الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي على حماية أبنائها في الداخل والخارج، ويعكس ثقل مصر علس المستوى الأمني والسياسي والدولي لدى الدول العربية والأفريقية والأوربية.

واختتمت النائبة نيفين حمدي حديثها بالتأكيد على موقف مصر الثابت من عدم تدخلها في الشأن السوداني، وطالبت الجميع باحترام القرار السوداني، كما أنها بدأت وساطة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين المتصارعين، وضمان ضبط النفس ووقف التصعيد والعودة للمسار السياسي والحوار لحل جميع الخلافات والمضي قدمًا في المرحلة الانتقالية وصولاً إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان.

القيادة السياسية المصرية القوات المسلحة النائبة نيفين حمدي حزب حماة الوطن دولة السودان الشقيقة لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عودة الجنود المصريين المحتجزين في السودان

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