الخميس 20 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العراق يضبط عتادًا بكميات كبيرة لداعش

أرشيفية
أرشيفية

اعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم، ضبط عتاد بكميات كبيرة داخل وكر لعصابات داعش الإرهابية في الأنبار.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات العراقية أنه بعملية استخبارية مميزة نفذتها مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية استندت لمعلومات مؤكدة عن وجود كدس للعتاد في منطقة وادي ثميل في محافظة الأنبار، وبعد عملية تفتيش وبحث، تم ضبط كدس عتاد يحتوي على 350 حاوية من عيار 14.5 ملم يعود لعصابات داعش الإرهابية.

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة القوة الجوية في الجيش العراقي تدمير أوكار لإرهابيين وقتل عناصر منهم في محافظة كركوك.

ووفقاً لبيان عسكري فإن الضربات التي نفذت بطائرات إف 16 استهدفت أوكار الإرهابيين في وادي الخاصة، ضمن نطاق المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، مما أسفر عن قتل عدد من العناصر الإرهابية وتدمير أوكار لهم.

 

داعش الإرهابية الانبار الاستخبارات العراق محافظة كركوك

الأكثر قراءة

"الهجرة": ندرس إمكانية وضع خطة إخلاء عاجلة للطلاب المصريين فى السودان

تحرك عاجل من الأمن ضد المتهمين في واقعة "الكلاب الشرسة" بالإسكندرية

ضبط تاجرى حشيش فى الجيزة

ضبط لصين سرقا سيارة بالمعصرة

سكرتير عام بورسعيد يتابع الاستعدادات لصلاة عيد الفطر

210 مساجد و9 ساحات لأداء صلاة العيد فى الوادى الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

ياسر عِزَّت.. المُدَجَّج بأسلحة الفن!

مدحت بشاى

العبودية مِن المُبَشِّرات لِغدٍ بَائِس لهم

ماجد حبته

الأهم من اعتقال 14 ألفًا

خالد عكاشة

الجانب الغائب فى متابعة المشهد السودانى

محمد المعتصم

نجوم الصف «الأجمل».. «١- ٢»

محمد رفعت

ماذا سنكتب عن رمضان 2023؟

خالد حريب

درس التصوير الخارجى فى مسلسلات رمضان

د هند جاد

لن تحكم قبور الماضى.. مستقبلنا

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 فلسطينيًا من الضفة بينهم صحفى

وزير فلسطينى: انتهاكات الاحتلال بالقدس أخذت منحى تصاعديًا خطيرًا

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم «عقبة جبر» فى أريحا وتطلق غاز سام