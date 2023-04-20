العراق يضبط عتادًا بكميات كبيرة لداعش

اعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم، ضبط عتاد بكميات كبيرة داخل وكر لعصابات داعش الإرهابية في الأنبار.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات العراقية أنه بعملية استخبارية مميزة نفذتها مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية استندت لمعلومات مؤكدة عن وجود كدس للعتاد في منطقة وادي ثميل في محافظة الأنبار، وبعد عملية تفتيش وبحث، تم ضبط كدس عتاد يحتوي على 350 حاوية من عيار 14.5 ملم يعود لعصابات داعش الإرهابية.

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة القوة الجوية في الجيش العراقي تدمير أوكار لإرهابيين وقتل عناصر منهم في محافظة كركوك.

ووفقاً لبيان عسكري فإن الضربات التي نفذت بطائرات إف 16 استهدفت أوكار الإرهابيين في وادي الخاصة، ضمن نطاق المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، مما أسفر عن قتل عدد من العناصر الإرهابية وتدمير أوكار لهم.