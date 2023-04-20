الخميس 20 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 20-4-2023

الطقس في مصر
الطقس في مصر

توقع خبراء الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس في اليوم الأخير من رمضان، حيث تتراجع درجات الحرارة بعد أن سجلت في اليومين الأخيرين ارتفاعات كبير تجاوزت فيها 35 درجة مئوية على أغلب أنحاء الجمهورية، وتعرض الدستور في التقرير التالي حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 20-4-2023

حالة الطقس اليوم 

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس المائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بعد تراجع درجات الحرارة التي سجلتها البلاد في اليومين الماضيين.

 

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وأضاف بيان الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة 7 صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونادت الهيئة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة فى وجود الشبورة المائية. 

كما تنشط الرياح مع حالة الطقس المائلة للبرودة اليوم على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة 

القاهرة 27 - 17

بنها 29 - 17

الزقازيق 28 - 17

دمياط 22 - 15

دمنهور 28 - 17

كفر الشيخ 26 - 17

المنصورة 27 - 16

بورسعيد 20 - 15

الإسماعيلية 25 - 16

السويس 25 - 16

العريش 22 - 14

رفح 21 - 13

كاترين 22 – 10

الطقس درجات الحرارة الأرصاد الجوية شبورة مائية الرياح

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