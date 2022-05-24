زادت عمليات البحث عن موعد بداية فصل الصيف 2022 وانتهاء الربيع على المحرك البحثي الأكثر شهرة وهو جوجل، مع شعور المواطنين في مصر بارتفاع درجات حرارة الطقس، والتي ترتفع كل يوم عن اليوم الذي يسبقه، وتحدد البحوث الفلكية موعد بداية ونهاية الفصول الأربعة، ورغم ارتفاع درجة الحرارة التي توحي باقتراب فصل الصيف إلا أننا ما زلنا نعيش في الثلث الأخير من فصل الربيع، وتعرض الدستور في السطور التالية تفاصيل موعد بداية فصل الصيف 2022 وانتهاء الربيع.

موعد فصل الصيف 2022

وفق الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث، فإن موعد بداية فصل الصيف 2022 وانتهاء الربيع يبدأ في 21 يونيو المقبل، ويستمر لمدة 92 يومًا و17 ساعة و40 دقيقة، وتتخطى مدة فصل الصيف لهذا العام أكثر من 3 أشهر، وهي تحديدًا 92 يومًا و17 ساعة، و54 دقيقة.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية فصلًا صيفيًا شديد الحرارة على مصر هذا العام، بسبب تأثر البلاد بمنخفض الهند.

وينتظر الكثيرون من محبي الشمس والطقس الحار موعد بداية فصل الصيف 2022 وانتهاء الربيع، حيث يمكن خلاله الذهاب إلى المصايف والتنزه والاستجمام، وبحسب معهد البحوث الفلكية، فإن موعد فصل الصيف 2022 في مصر يبدأ في يوم 21 يونيو المقبل، ويبدأ عندما تستمر حركة الشمس نحو شمال خط الاستواء، فتزداد ساعات النهار، وتقل ساعات الليل.

بداية فصل الصيف

مع بداية فصل الصيف 2022 وانتهاء الربيع ستشهد مصر ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، بالتزامن مع الظواهر الجوية غير المألوفة التي يشهدها العالم خلال الفترة الماضي بسبب التلوث الذي أثر على المناخ.

وشهدت مصر في فصل الصيف الماضي، موجات شديدة الحرارة صنفه وقتها خبراء الأرصاد الجوية بأنه الصيف الأكثر حرارة على الإطلاق، وتوقع خبراء الأرصاد الجوية مع بداية فصل الصيف 2022 وانتهاء الربيع تضاعف تأثير التغيرات المناخية والاحتباس الحراري خاصة على درجات الحرارة هذا الصيف في جميع أنحاء العالم ومنها مصر.

بداية فصل الربيع

وبدأ فصل الربيع الذي نعيشه الآن في 21 مارس ويستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و34 دقيقة، إلى أن يبدأ الانقلاب الصيفي، ومن المعروف أن فصل الربيع متقلب الأجواء بشكل حاد وسريع، ويشتهر فصل الربيع برياح الخماسين.