الخميس 20 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس خادمة وزوجها بتهمة سرقة أموال ومجوهرات من سكن أجنبية بالمعادى

حبس
حبس

قررت نيابة المعادي الجزئية، حبس خادمة وزوجها، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل مسكن سيدة تحمل جنسية إحدى الدول بالمعادي.

كان قد تبلغ لقسم شرطة المعادي من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" تعمل بخدمة العملاء بإحدى شركات التوظيف باكتشافها سرقة مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية"، مشغولات ذهبية من داخل مسكنها وأضافت بتردد عدد من العاملات للقيام بأعمال النظافة تعرفت عليهن من خلال "أحد التطبيقات الإلكترونية".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن التوصل إلى المسئول عن التطبيق المشار إليه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، وأن زوجته وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" إبان عملها طرف المجنى عليها بالاتفاق مع زوجها، وأقرت باستبدال المبلغ المالي من العملة الأجنبية للمحلية، وأيد زوجها أقوالها.

تم بإرشادهما ضبط كافة المشغولات الذهبية ومبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المُبلغة تعرفت على المتهمة والمضبوطات، واتهمتها بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المعادى حبس خادمة وزوجها مشغولات ذهبية

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