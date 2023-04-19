الأربعاء 19 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

5 مصابين إثر انقلاب سيارة بطريق السويس

انقلاب سيارة سوزوكي
انقلاب سيارة سوزوكي

شهد  طريق مصر - السويس المتجه ناحية التجمع بالقاهرة الجديدة، حادث انقلاب سيارة سوزوكي مما تسبب في إصابة  5 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة الجديدة، وقوع حادث مروري أعلى طريق مصر - السويس، وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة للمرور، وتبين انقلاب سيارة سوزوكي، وإصابة 5 أشخاص، وعلى الفور، تم نقلهم بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بسيارة ونش، لرفع حطام السيارة المهشمة، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

القاهرة الجديدة حادث انقلاب سيارة سوزوكي إنقلاب سيارة سوزوكي

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