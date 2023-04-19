5 مصابين إثر انقلاب سيارة بطريق السويس

شهد طريق مصر - السويس المتجه ناحية التجمع بالقاهرة الجديدة، حادث انقلاب سيارة سوزوكي مما تسبب في إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة الجديدة، وقوع حادث مروري أعلى طريق مصر - السويس، وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة للمرور، وتبين انقلاب سيارة سوزوكي، وإصابة 5 أشخاص، وعلى الفور، تم نقلهم بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بسيارة ونش، لرفع حطام السيارة المهشمة، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.