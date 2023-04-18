شروط الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن شروط الالتحاق بفرق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية، وذلك عقب فتح التقديم بداية من اليوم الثلاثاء.



ووفقًا لما ذكرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن شروط الالتحاق بفرق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدولية كالتالي:



- ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف المـعلمين عن 48 عامًا بأكتوبر 2023

- ألا يزيد عمر المتقدم لـوظائف الإداريين عن 52 عامًا بأكتوبر 2023

- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

- يتاح التقديم لوظائف معلمى المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

- أكدت الوزارة أنه سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبار بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

- إذا كنت تريد الإشـارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد مـن اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، مؤكدة أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائيًا بدون الرجوع على الوزارة بأى حق قانوني.

استمارة التقديم، على الرابط التالي: eg.gov.emis.tawzef://http/

فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية وفريق عمل مدرستي الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية ونهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك بدءًا من 18 أبريل 2023 وحتى 28 أبريل 2023، عبر الرابط السابق.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقوم في الأساس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص ومؤسسات تعليمية شهيرة؛ وذلك للحفاظ على جودة المدرسة والعملية التعليمية بها، حيث تهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، لتصبح قادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوقين المحلية والدولية.