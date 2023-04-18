الثلاثاء 18 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"حرب" الحلقة 6.. اللواء "عسكر" يسقط فى فخ جديد للإرهابية بالعريش

مسلسل حرب
مسلسل حرب

عرضت الحلقة 6 من مسلسل “حرب”، مشهد اغتيال لواء بالأمن الوطني في منطقة العريش، وجسد دوره ياسر علي ماهر.

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مسلسل حرب الحلقة 6.. الأمن الوطنى يخترق منصات الإرهابية وكلمة السر تقنية “VPN"

أحداث الحلقة 6 من مسلسل حرب 

وظهر اللواء عسكر، الضابط بقطاع الأمن الوطني في العريش، يركب سيارته برفقة أولاده الإثنين استعدادًا للسفر، وقال لهما: "يارب ماما تكون خلصت تحضير الشنط عايزين نوصل قبل الليل".

ترجل اللواء من السيارة ليفاجأ بظهور عنصريين إرهابيين ملثمين، يُطلقان النيران نحوه لتفيض روحه الطاهرة إلى بارئها في الحال، ولم يكتف العنصران الإرهابيان بذلك، بل توجها نحو للتأكد من وفاته وأطلقا عدة أعيرة نارية تجاه جثمانه وسط صرخات أبنائه، وفرا هاربين.

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مسلسل حرب الحلقة 6.. مواجهة شرسة بين الرائد عمر والمهندس زياد في "ملاكمة الشطرنج"

اللواء عسكر يساعد عمر وشريف في قضية الظافر

وخلال الحلقات السابقة، ظهر اللواء "عسكر" مُرحبًا بالضابطين "عمر" و"شريف"، عندما وصلا إلى العريش، بعد قرارهما ملاحقة "مدحت"، العنصر الإرهابي التابع لـ "الظافر"، وكانا في زيارة له عقب محاولة اغتيال الضابط "عمر" أثناء خروجه من مستشفى العريش العام، وأثناء ذلك خرجت دراجة نارية يستقلها اثنان من الإرهابيين الملثمين وأطلقا النيران على الضابطين ولكنهما تعاملان مع الموقف، ونجحا في إصابة أحدهما بينما لاذ الآخر بالفرار..

مسلسل حرب من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم الفنان أحمد السقا يجسد دور العنصر التكفيري الظافر، بينما يلعب الفنان أحمد سعيد عبدالغني دور العميد شريف زيدان بقطاع الأمن الوطني، والفنان محمد فراج ويقوم بدور الرائد عمر الإمام الضابط بقطاع الأمن الوطني، والمسلسل عبارة عن 10 حلقات فقط.

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