ترتيب هدافي الدوري بعد فوز الأهلي على سموحة وتعادل الزمالك مع المقاولون

شهدت مباراتا سموحة مع الأهلي والزمالك مع المقاولون اللتين أقيمتا اليوم في افتتاح الأسبوع السادس والعشرين للدوري الممتاز تألق هدافي الزمالك والأهلي والمقاولون حيث سجل أحمد سيد زيزو نجم الزمالك وهداف الدوري الموسم الماضي وهداف فريقه في الموسم الحالي هدفا في الدقيقة 34 في مباراة المقاولون التي انتهت بالتعادل 2- 2 ليرفع رصيده إلى تسعة أهداف ويحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري بفارق هدف عن أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة الذي يحتل المركز الثاني وفارق أربعة أهداف عن الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري متصدر هدافي الدوري برصيد 13 هدفا .

وسجل محمد شريف هداف الأهلي هدفا في الدقيقة 28 في مباراة سموحة التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 8 أهداف ويحتل المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري متساويا مع محمد حمدي زكي مهاجم أسوان والتونسي رفيق كابو مهاجم انبي والجزائري رزقي حمرون مهاجم فاركو بينما سجل محمود كهربا هدفه الرابع هذا الموسم .

وسجل النيجيري جون أوكولي مهاجم المقاولون هدفا في الدقيقة 24 في مرمى الزمالك ليرفع رصيده إلى 7 أهداف ويتساوى مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز وأحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا.

ترتيب هدافي الدوري بعد مباراتى اليوم

1.الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري" برصيد 13 هدفا .

2.أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة برصيد 10 أهداف .

3.أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك برصيد 9 أهداف .

4- محمد شريف مهاجم الأهلي برصيد 8أهداف .

5- محمد حمدي زكي مهاجم أسوان برصيد 8 أهداف .

6- التونسي رفيق كابو مهاجم إنبي برصيد 8 أهداف .

7- الجزائري رزقي حمرون مهاجم فاركو برصيد 8 أهداف.

8- رمضان صبحي لاعب بيراميدز برصيد سبعة أهداف .

9- أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا كليوباترا برصيد سبعة أهداف .

10- النيجيري جون أوكولي برصيد 7 أهداف.