مسلسل ضرب نار الحلقة 26.. "الكوماندا" يرفع السلاح للمرة الثانية في وجه "زيدان"

تصاعدت أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل “ضرب نار”، حيث التقى كل من ”الكوماندا" أحمد العوضي، و"زيدان" ماجد المصري، للمرة الثانية، وطلب الأخير من “جابر” تصفية خلافاتهما خاصة أنه لم يرتكب جرمًا في حقه.

مسلسل ضرب نار الحلقة 26

ويخرج “الكوماندا” عن صمته مُعنفًا “زيدان” واتهمه بإجبار “مهرة” على خلعه للزواج منها خلال تواجده في السجن.

وتتصاعد حدة الحوار بينهما ويرفع “الكوماندا” سلاحه للمرة الثانية في وجه “زيدان” ويهدده بالانتقام، ليرد عليه “زيدان” متوعدصا بإعادته إلى السجن مرة أخرى.

يعرض مسلسل ضرب نار يوميا الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

كما تنطلق عرض الحلقة على قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري