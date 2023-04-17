غرق طفلة داخل بئر مياة في مدينة براني بمطروح

لقيت طفلة مصرعها، إثر غرفها داخل بئر مياة بمدينة براني، وتم علي الفور الدفع بسيارة إسعاف ونقلها الي مستشفي براني.

واستقبلت مستشفى براني، نورا محمد عبد الجليل، 3 سنوات، جثمان هامد، حيث تم التحفظ علي الجثمان فى ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفي، تحت تصرف النيابة العامة، ومفتش الصحة، وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.

وفي سياق أخر، كان قد لقي رجل وسيدة مصرعهم وأصيبت طفلتين آخرتين، أمس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مطروح السلوم وتم علي الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم الي مستشفي براني.

وقام الطاقم الطبي في مستشفي براني بإجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية والتحفظ علي الجثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.

كما أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل وملاكى وتروسيكل بطريق الإسكندرية مطروح وتم علي الفور نقلهم إلى مستشفي الضبعة المركزي عن طريق الاسعاف والأهالي حيث تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمه للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة الطبية وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.