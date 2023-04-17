الإثنين 17 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أعطى مثالًا في الصبر".. حياة كريمة تكرم أحد الباعة الجائلين بمبلغ مالي

حياة كريمة
حياة كريمة

قدم برنامج "حياة كريمة"، نموذجًا جديدًا لمسن يجاهد من أجل لقمة العيش، وذلك من خلال العل كبائع متجول بإطارات وإكسسوارات للسيارات.

وكشف خلال لقائه في برنامج "حياة كريمة"، مع الإعلامي أيمن مصطفى، والمذاع عبر فضائية  DMC، إنه يعمل رغم إصابته بجلطتين، لكسب قوت يومه ويتحرك بأدويته، فقام، أيمن مصطفى، بمنحه مبلغ 500 جنيهًا حتى يساعده به.

وعلى الرغم من حاجة المسن للأموال إلا أنه قام بمنح مسن آخر عاجزًا مبلغًا منها مؤكدًا أن أموال الصدقة لا تنقص المال، وقامت حياة كريمة بمنحه ميدالية الأبطال، ومبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيهًا حتى يستطيع إيجاد سكن يأويه وينمي تجارته.

كما قام البرنامج بمساعدة صيدلية تقوم بمنح الأدوية بالمجان لغير القادرين.

برنامج حياة كريمة

البرنامج يقدم للموسم الثاني على التوالي، ويقدمه الإعلامي أيمن مصطفى، ويتم تصويره في الشارع وبالصدفة مع المارة ويقدم عبر فضائية DMC

حياة كريمه مسن أيمن مصطفى أموال الصدقة ميدالية الأبطال منح الأدوية بالمجان غير القادرين

مواد متعلقة

في مقدمتها دعم"حياة كريمة". وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية يبحثان سبل التعاون المشترك

150 فعالية لقصور الثقافة في قرى حياة كريمة وأبناء الإسكان الآمن

«حياة كريمة» تنقذ عماد وأبنائه من الجوع: "ملائكة طرقوا بابي للمساعدة"

"حياة كريمة".. بنفس راضية عاملة نظافة ترفض 10 آلاف جنيه

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

«عطر امرأة».. أن ترفض فيلمًا فيأتيك بالأوسكار

استراتيجية التنمية الصناعية

الإمام الشافعى

مرور الجيزة: انتهاء الغلق الكلي لتوسعة مطلع كوبري 15 مايو غدًا

"صحة الغربية": خطة طوارئ لتقديم التأمين الطبي للاحتفالات فى الأعياد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

العنصرية اليهودية تعترف بأنها مؤسفة!

ماجد حبته

استراتيجية التنمية الصناعية

وائل لطفي

الإمام الشافعى

عبدالوهاب داود

«عطر امرأة».. أن ترفض فيلمًا فيأتيك بالأوسكار

إسراء شوقي

لعبة الكبار تعيد صياغة المجتمع الدولي .. كيف يتأثر المشهد الليبي؟

منى رجب

«جميلة».. دراما اجتماعية تكشف «عورات الأثرياء»

محمود خليل

رمضان «وروايح التكنولوجيا»

محمد العسيري

فى حضرة منى زكى

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة النضال الفلسطينية تدعو لتدويل قضية الأسرى لتشكيل رأى عام ضاغط لمساندتهم

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟