"أعطى مثالًا في الصبر".. حياة كريمة تكرم أحد الباعة الجائلين بمبلغ مالي

قدم برنامج "حياة كريمة"، نموذجًا جديدًا لمسن يجاهد من أجل لقمة العيش، وذلك من خلال العل كبائع متجول بإطارات وإكسسوارات للسيارات.

وكشف خلال لقائه في برنامج "حياة كريمة"، مع الإعلامي أيمن مصطفى، والمذاع عبر فضائية DMC، إنه يعمل رغم إصابته بجلطتين، لكسب قوت يومه ويتحرك بأدويته، فقام، أيمن مصطفى، بمنحه مبلغ 500 جنيهًا حتى يساعده به.

وعلى الرغم من حاجة المسن للأموال إلا أنه قام بمنح مسن آخر عاجزًا مبلغًا منها مؤكدًا أن أموال الصدقة لا تنقص المال، وقامت حياة كريمة بمنحه ميدالية الأبطال، ومبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيهًا حتى يستطيع إيجاد سكن يأويه وينمي تجارته.

كما قام البرنامج بمساعدة صيدلية تقوم بمنح الأدوية بالمجان لغير القادرين.

برنامج حياة كريمة

البرنامج يقدم للموسم الثاني على التوالي، ويقدمه الإعلامي أيمن مصطفى، ويتم تصويره في الشارع وبالصدفة مع المارة ويقدم عبر فضائية DMC