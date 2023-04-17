الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخلاء سبيل متهمين بنشر أخبار كاذبة

محكمة
محكمة

قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل متهمين بضمان محل الإقامة احتياطيًا على ذمة التحقيقات، التي تجرى معهما بمعرفة النيابة بتهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه، وتمويل تلك الجماعة.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية التي حملت رقم 2070 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتمويل الجماعة الإرهابية.

كما نسبت النيابة اليهم جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

نشر أخبار كاذبة اخلاء سبيل جهات جماعة إرهابية

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