أنشيلوتى: يمكن أن يحدث أى شىء أمام تشيلسى.. وأريد الاستمرار مع ريال مدريد

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني، عن المباراة التي ستجمع فريقه بـ تشيلسي الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد، ضيفًا على تشيلسي، غدًا الثلاثاء، في إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد على تشيلسي بهدفين نظيفين، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحن بخير ومتحمسون. يجب أن نلعب مباراة كاملة ، لا يزال أمامنا 90 دقيقة. يمكن أن يحدث أي شيء".

وأضاف:"إذا وصلنا إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا هذا العام أيضًا، فسنحقق أداءً جيدًا. الوصول إلى نصف النهائي مرتين على التوالي أمر جيد".

واستطرد: "التفكير في تشكيل ثابت للبدء في المباريات هو عدم احترام لأولئك الذين يلعبون بشكل أقل.. لدينا العديد من الخيارات، فكرتي عن التشكيلة الأساسية تتغير كثيرًا، إذا اعتمدت على تشكيلة الكلاسيكو، فسيؤثر ذلك على ناتشو وأسينسيو، هناك أكثر من 11 لاعبًا يستحقون اللعب في الوقت الحالي".

وأردف: "كامافينجا كظهير أيسر؟ لا أعرف ما إذا كان يمكن أن يؤثر على ناتشو، بالطبع يمكن أن يؤثر عليه إذا لم يلعب.. إنه يؤثر على سيبايوس، ناتشو، أسينسيو.. لجميع أولئك الذين لن يلعبوا".

وعن جود بيلينجهام: "بيلينجهام؟ للأسف هو لاعب في بورسيا دورتموند ولا أحب الحديث عن لاعبين من فرق أخرى".

وعن منصب المدير الفني لمنتخب البرازيل واهتمام الاتحاد البرازيلي بالتعاقد معه، قال: "البرازيل؟ لا أحب الحديث عن هذا. أود البقاء في ريال مدريد".

وعن توني كروس وأنباء تجديد عقده مع الفريق: "كروس؟ إنه أسطورة. يود الاعتزال في ريال مدريد".

وعلى كلمات جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة: "لم أر ذلك، لأننا كنا مسافرين. وهي قضية كانت قيد التحقيق، لذلك لا أعتقد ذلك".

وعن ذهاب تود بويلي مالك نادي تشيلسي إلى غرفة خلع الملابس لفريقه: "أعتقد أن هذا يمكن أن يحفز اللاعبين في تشيلسي، لا يمرون بوقت جيد ويمكن أن يلهم اللاعبين للعب بشكل أفضل".