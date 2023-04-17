الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مبعوث أممي: هناك جهود دولية لوقف إطلاق النار بالسودان

السودان
السودان

قال المبعوث الأممي للسودان، الاثنين، إن الأمم المتحدة لن تتوسط في الوقت الحالي لعودة المسار السياسي، حيث لم نلحظ أي تفاهم قريب بين طرفي النزاع في السودان. 

وأضاف المبعوث الأممي للسودان نحاول التوصل لوقف النار لـ3 ساعات يوميا، داعيًا بالوقف الفوري لاطلاق النار، لافتًا إلى ان طرفا النزاع متمسكان برؤيتهما ولا نرصد حلا قريبا للأزمة . 

وأكد المبعوث الأممي للسودان، انه من الصعب وصول الوسطاء إلى السودان، كما ان هناك جهود اممية ودولية لوقف النار، مشيرا الى ان المطارات مغلقة ولايمكن ايصال المساعدات الانسانية.

أضاف المبعوث الأممي للسودان، ندعو طرفي النزاع لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، مشيرا الى ان هناك قتال شديد في اغلب مناطق الخرطوم.

احتدام عمليات القتال والاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع 

واستيقظت الخرطوم السبت الماضي على احتدام عمليات القتال والاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث كشفت ردود الأفعال عربيا ودوليً عن حالة من القلق على الأوضاع في السودان.

من جانبه، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الجنوب السوداني سلفا كير نداء بضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وعاجل في السودان، مناشدين الأطراف كافة التهدئة، حيث أكد الرئيس السيسي قلق مصر البالغ من تطورات الأحداث في السودان، وأجرى الرئيس مباحثات هاتفية مع أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، حيث أشار الرئيس إلى خطورة تطور الأحداث في السودان على استقرار البلاد، كما طالب الرئيس بضرورة تغليب لغة الحوار وإعلاء المصالح العليا.

وأصدرت القوات المسلحة المصرية بيانًا أكدت فيه متابعتها للأحداث في السودان، وأكد المتحدث العسكري أن هناك تنسيقا مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين القوات المصرية الموجودة ضمن مهام تدريبية مشتركة مع القوات المسلحة السودانية.

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