"اللقاء المنتظر".. الكبير يقابل حفني الديب في الحلقة 26 مسلسل الكبير أوي 7

تبدأ الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 7 بظهور الكبير عمدة المزاريطة الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي ويجلس على مائدة الطعام رفقة حفني الديب الذي يجسد شخصيته الفنان كمال أبو رية ورفقة جوني شقيقه، وزوجته مربوحة التي تجسد شخصيتها الفنانة رحمة أحمد، ويكون هو اللقاء المنتظر بين الكبير أوي والمجرم حفني الديب.

مسلسل الكبير اوي ج7 الحلقه 26

ويطلب الكبير من جوني شقيقه أن يترك رأس المائدة ليجلس هو، وتخبره مربوحة زوجته أن البطاطس مسممة، ويطلب الكبير من المجرم حفني الديب الذي يجسد شخصيته الفنان كمال أبو رية أن يأكلها إلا أنه يرفض ويخبره أنه يعلم أن البطاطس مسمومة.

وتصرخ الكبيرة فحت في الجميع بصوت مرتفع وتطلب منهم تناول الطعام، قائلة: "اطفحوا الوكل هيبرد"، لتوجه مربوحة حديثها إلى جوني شقيق زوجها قائلًة: "دا انت هتاكل علقة".

ويخرج كل من الكبير أوي عمدة ليقعد في حديقة الدوار، ويأتي إليه حفني الديب ويتحدث معه قائلا: "بقولك إيه يا حفني انا بقولك لم الموضوع واتكل على الله"، ليرد عليه حفني قائلا: "أنا هبقي عريس عمتك ومشايفش غير أنك هتبقي واقف ورانا في الكوشة وماسك الشمعة وبتقولي مبروك يا عمي"، ليرد الكبير: "دا انت كياد".

ويشعل المجرم الخطير حفني الديب، سيجارة في يديه وهو يتحدث مع الكبير، لتدخل عمة الأخير الكبيرة فحت وتسأل عن رائحة السيجار، وبخفة يد يضعها حفني الديب في يد الكبير، ما يتسبب في إحراج الكبيرة له وتوبيخه أمام حفني الديب.