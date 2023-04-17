عفاف مصطفي ضيف شرف الحلقة 26 من مسلسل الكبير أوي 7

ظهرت الفنانة عفاف مصطفي ضمن ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 7 تحديدًا الحلقة الـ26، بشخصية الحاجة صابحة التي تريد أن تنتقم من المجرم الخطير حفني الديب الذي يجسد شخصيته الفنان كمال أبو رية.

احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 26

تتحدث عفاف مصطفي، خلال احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 26 التي تجسد شخصية الحاجة صابحة ضمن أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل الكبير أوي 7 مع أبنائها قائلًة :“نهايتك يا حفني الكلب حجيم، نازل البلد عشان يتجوز من الكبيرة فحت ولا هامه، جه برجله”.

وتكمل الحاجة صابحة التي تجسد شخصيتها الفنانة عفاف مصطفي ضيف شرف الحلقة الـ26 من مسلسل الكبير أوي 7 حديثها قائلة: "خدوا بالكم عشان حفني عريس وفي بيت الكبير يعني الخسائر هتبقي كبيرة"، ليرد عليها أحد أبنائها قائلاً: "هناخد تار اخونا متخافيش، ولو الكبير اعترض هناخده معاه".

مواعيد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 26

إعادة عرضها الأول اليوم الإثنين، يمكن مشاهدتها في تمام الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساءً، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساءً، إضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساءً.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7 الجزء السابع

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل "الكبير أوي 7" من بطولة عدد كبير من الفنانين على رأسهم بطل العمل الفنان أحمد مكي الذي يجسد شخصية جوني والكبير وحزلقوم، والفنانة رحمة أحمد، التي تلعب شخصية مربوحة، وبيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، إضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.