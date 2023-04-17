الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مسلسل جميلة 26: يونس يكشف زواج عبير صبرى وأحمد وفيق سرًا

ريهام حجاج
ريهام حجاج

حالة من التشويق والإثارة فرضها مسلسل جميلة، بسبب تسارع الأحداث التي جعلت الكثير من المتابعين لا يملون من مشاهدة العمل الدرامي، الذي يخوض السباق الرمضاني هذا العام.

بدأت منذ قليل الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل جميلة، الذي تفاعل معه الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الأحداث المثيرة.

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من المسلسل مشهدًا يجمع بين جميلة التي تجسد دورها الفنانة ريهام حجاج، ويونس، ابن زوجها زياد، حيث أهدته ساعة رقمية لحساب السعرات الحرارية.

 

أحداث مسلسل جميلة الحلقة 26

في المقابل أخبرها يونس أن والدته نرمين التي تجسد دورها الفنانة عبير صبري، تزوجت من هشام زوج صديقتها والذي يقوم بدوره الفنان أحمد وفيق.

أصيبت جميلة بالذهول من هول ما سمعته من يونس، الأمر الذي دفعها لإنهاء الحديث مع الطفل يونس، والاتصال بزياد زوجها من أجل إخباره بآخر التطورات.

 

وفي مشهد آخر رجعت مي التي تجسد دورها الفنانة مروة الأزلي، لأكرم شقيق جميلة بعدما حصلت على مبلغ مليون جنيه مقابل الابتعاد عن أكرم الذي يجسد دوره الفنان نبيل عيسي.

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مواعيد عرض الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل جميلة 

هناك الكثير من قنوات العرض لمسلسل جميلة،  فمن المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يوميًا فى الساعة 1:15 صباحًا، والإعادة الساعة 6:45 صباحًا.

 

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يوميًًا الساعة 6:15 مساءً، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميًا الساعة 11:15 مساءً، ويعاد الـ5 صباحًا.

 

تدور قصة مسلسل جميلة، الذي أثار إعجاب الكثيرين منذ الحلقة الأولى، حول ريهام حجاج، التي تعمل وكيل نيابة في النيابة الإدارية، حيث يسلط المسلسل الضوء على المشكلات التي تواجه جميلة في عملها وبيتها، وتتمثل في الميراث الذي كتبه والدها لها قبل وفاته.

 

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