الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

جميلة| ملخص أحداث مسلسل ريهام حجاج الحلقة 25

مسلسل جميلة
مسلسل جميلة

تطورت الأحداث بمسلسل جميلة الحلقة 25 للنجمة ريهام حجاج والفنانة سوسن بدر بشكل كبير خاصة مع إقتراب الحلقات الأخيرة من المسلسل الذي تفاعل معه الكثير من متابعي دراما رمضان هذا العام.

ملخص أحداث مسلسل جميلة الحلقة 25

شهدت أحداث مسلسل جميلة الحلقة 25 الكثير من الأحداث الشيقة والمثيرة التي جذبت انتباه المتابعين وزاد البحث عن موعد الحلقة القادمة.

وتضمنت الحلقة فشل خطة شيري والتي تجسد دورها الفنانة يسرا اللوزي للزج بزياد زوج جميلة للسجن بتهمة الإتجار في الممنوعات، بعدما أخبرته نرمين طليقتة.

مسلسل جميلة الحلقة 25.. ريهام حجاج تشاهد فيديو يجمع عبير صبري وأحمد وفيق

مسلسل "جميلة" الحلقة 25| خبيرة: ريهام حجاج رمز القوة في الدراما النسائية


كما شهدت  أحداث مسلسل جميلة الحلقة 25، ابتزاز شريف زوج شقيقة جميلة والذي يجسد دوره الفنان هشام إسماعيل ، شهيرة والتي تقوم بدورها الفنانة سوسن بدر، بعدما علم حقيقتها والعلاقة التي تربطها برجل.

وازدادت الحلقة إثارة بعد إقتحام جميلة بمساعدة قوة من الشرطة مكتب شريف وطرده ، حيث هددها وتوعدها بإفشاء حقيقة شهيرة والدتها لزوجها زياد.

مسلسل جميلة الحلقة 25.. ريهام حجاج تشاهد فيديو يجمع عبير صبري وأحمد وفيق

مسلسل "جميلة" الحلقة 25| خبيرة: ريهام حجاج رمز القوة في الدراما النسائية

أحداث مسلسل جميلة الحلقة 25.. سوسن بدر ترتبك بعد تهديد هشام إسماعيل لها

مسلسل جميلة 25.. هشام إسماعيل يبتز سوسن بدر بعد معرفة حقيقتها


موعد مسلسل جميلة الحلقة 26

مسلسل جميلة من المسلسلات التي فرضت نفسها علي الساحة الفنية منذ الحلقة الأولى، حيث يناقش المسلسل الكثير من القضايا المتعلقة بكل البيوت المصرية الخاصة بالميراث وغدر الأقارب والأصدقاء.


تواجه جميلة والتي تجسد دورها الفنانة ريهام حجاج الكثير من التحديات خاصة بعد كتابة والداها كل أمواله لها، الأمر الذي جعل الكثيرين يطمعون فيها.


فهناك الكثير من قنوات العرض لمسلسل جميلة،  فمن المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا .


كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5  صباحا.

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