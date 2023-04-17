مسلسل جميلة 26| ماذا تفعل ريهام حجاج بعد معرفة زواج أحمد وفيق؟

خطف مسلسل جميلة أنظار الكثيرين من متابعي الدراما الرمضانية، حيث تدور القصة حول ريهام حجاج التي تجسد دور "جميلة"، حيث تواجه جميلة طوال حلقات المسلسل الكثير من التحديات سواء من الأهل و الأصدقاء، حيث تعرضت لخيانة أقرب أصدقاءها، بالإضافة إلى الدخول في الكثير من الصراعات بسبب كتابة والدها الميراث بالكامل لها.

احداث مسلسل جميلة الحلقة 25

شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل جميلة، الكثير من الأحداث الشيقة والممتعة، حيث تضمنت مشهد طرد شريف زوج أية والذي يجسد دوره الفنان هشام إسماعيل، من مكتبه من قبل جميلة.

كما تضمن مسلسل جميلة الحلقة 25 ، معرفة جميلة بزواج هشام والذي يجسد دوره الفنان أحمد وفيق، ونرمين التي تقوم بدورها الفنانة عبير صبري، وذلك بعدما شهدت جميلة الفيديو الذي يجمع هشام ونرمين على تليفون يونس أبن زوجها زياد، فماذا تفعل جميلة؟

وكان قد تزوج هشام سرا من نرمين، بدون علم زوجته، وذلك من أجل السيطرة على أموال ميراث جميلة، ورغبة منه في كسر زياد زوج جميلة والذي يجسد دوره الفنان هاني عادل.

مواعيد عرض مسلسل جميلة الحلقة 26 والقنوات الناقلة:

هناك الكثير من قنوات العرض لمسلسل جميلة، فمن المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا .

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.

يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة ريهام حجاج، العديد من نجوم الدراما، والذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح العمل وهم سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل.

كما يضم فريق عمل مسلسل جميلة الفنان نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.