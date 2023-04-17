الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب بطلق نارى بمركز سنورس بالفيوم

مصرع شاب بطلق ناري
مصرع شاب بطلق ناري في قارة مواشي بمركز سنورس بالفيوم

لقي طفل مصرعه، منذ قليل، متأثرًا بإصابته بطلق ناري من فرد خرطوش أثناء قيامه بتنظيف السلاح، حيث خرجت طلقة "خرطوش" بالخطأ وتوفى في الحال، وسقط غارقًا في دمائه وقد لفظ أنفاسه الأخيرة فور إصابته.
وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وكان قد تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب متوفى إثر إصابته بطلق ناري داخل قارة ماشية على طريق الرفيع بدائرة المركز.


وانتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، إلى مكان البلاغ وتبين مصرع شخص يدعى عمرو.ع.م، 12 سنة، ومقيم سنورس، إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ أثناء قيامه بتنظيف سلاح ناري "خرطوش" كان يستخدمه في حراسة الماشية، وتجنبًا لتعرضها للسرقة.
 


ودفع مرفق إسعاف الفيوم بسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ على الفور، حيث جرى نقل الجثة إلى مستشفى سنورس المركزي وفقًا لتعليمات قوات الشرطة، وإيداع جثة الطفل في ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.


وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان ما بها من إصابات وأسباب الوفاة، ومطابقة الطلقة التي اخترقت جسد الطفل مع السلاح المعثور عليه بجوار الجثة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، والتصريح بالدفن عقب انتهاء إجراءات التشريح.

 

وكان قد أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن استكمال مشروع الصرف الصحي بقرية السنباط، بعد تعثر المشروع وتوقف العمل به منذ عام 2011، وكذا استكمال محطة معالجة سيلا بمركز الفيوم، والتي توقف العمل بها منذ عام 2015، وذلك لخدمة المواطنين.

مصرع شاب قارة مواشي سنورس الفيوم

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